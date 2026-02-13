Le parole di Massimiliano Allegri al termine della partita contro il Pisa

Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi dopo la vittoria in extremis contro il Pisa per 2-1.

I rossoneri con questo risultato si portano a 54 punti in classifica, a -5 dalla vetta, e attendono i big match di giornata Inter-Juventus e Napoli-Roma.

Di seguito le dichiarazioni nel post partita dell’allenatore rossonero ai microfoni. “Non era semplice, il Pisa è una squadra scomoda. Già nel primo tempo abbiamo rischiato, anche sull’1-1 abbiamo dormito. Prendiamo i tre punti, i ragazzi alla fine sono stati bravi ma bisogna migliorare“.

Allegri poi, ha continuato soffermandosi sulla risposta della squadra al pareggio nerazzurro: “Non era neanche semplice, negli ultimi 15 giorni abbiamo fatto solo due partite. Dell’anno scorso non posso dire nulla, posso solo dire Chee la squadra ha valori tecnici importanti ma a volte rallentiamo mentalmente“.

Le parole di Massimiliano Allegri

L’allenatore rossonero, poi, ha continuato: “I ragazzi sanno che fino ad ora hanno fatto tantissimo, ma in una settimana può cambiare tutto il campionato. Nelle ultime partite siamo stati tantissimo in trasferta, ora nelle ultime 14 sfide ne avremo otto a San Siro“.

E ancora, parlando di Modric che ha deciso la sfida all’ultimo respiro: “Che dire, giocatore straordinario, indipendentemente dalle qualità tecniche che sono meravigliose. Ga cercato di andarsi a prendere la vittoria con una giocata tecnica ma soprattutto caratteriale. Dobbiamo imparare tutti da lui, i giovani devono sfruttare questo momento e allenarsi con lui“.

Infine, ha concluso parlando dei singoli, prima di dare anche uno sguardo al derby d’Italia. “Fullkrug? I rigori si sbagliano, ci sta. Pulisic e Leao entrati molto bene, il cambio modulo è una soluzione che può essere adottata in futuro. Meglio che perda punti l’Inter o la Juve? Meglio che abbiamo vinto noi, siamo a 53 punti. Una vittoria in meno per il raggiungimento del nostro obiettivo“.