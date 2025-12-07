Le parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della gara del suo Milan contro il Torino

Vincere per restare in testa un’altra settimana: è questo l’obiettivo del Milan di Massimiliano Allegri contro il Torino.

I rossoneri arrivano alla gara dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia lo scorso giovedì all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Quattro giorni prima, però, gli uomini di Allegri avevano battuto in campionato sempre i biancocelesti per 1-0 con la rete di Leao.

Allegri nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino ha parlato di cosa si aspetta dal suo Milan.

Milan, la conferenza stampa di Allegri

Allegri ha cominciato la conferenza stampa parlando della gara: “Bisogna essere pronti a fare una partita solida. Credo che ci siano dei numeri che cercheremo di invertire: negli ultimi 12 anni ha vinto solamente una volta a Torino. Negli ultimi tre anni ha perso tre volte. Dobbiamo essere consapevoli che affronteremo una squadra fisica e sarà complicato giocare lì perché vengono da una striscia di risultati negativi. Siamo arrivati a quel momento della stagione in cui la classifica si comincia a delineare e dobbiamo essere bravi a restare nei primi 4 posti“.

L’allenatore del Milan ha poi continuato: “In questo momento ci sono Inter e Napoli che sono le più attrezzate. Domani è una gara molto importante per la classifica. Gimenez? È un giocatore importante per noi. Pulisic ha avuto un attacco febbrile, vediamo se domani ci sarà. Gli altri stanno tutti bene“.

“Adrien sta migliorando”: le parole di Allegri

L’ex Juventus si è poi soffermato su Rabiot e Loftus-Cheek: “Adrien sta migliorando la condizione. I suoi gol arriveranno come arriveranno quelli di Loftus-Cheek. Ci aspettiamo molto da lui”.

L’allenatore rossonero è tornato anche sulle polemiche arbitrali nelle due gare contro la Lazio: “Ho sorriso dopo la partita contro la Lazio perché sabato alla Lazio è stato tolto un calcio d’angolo che c’era mentre in Coppa Italia hanno fatto gol su un calcio d’angolo che non c’era. Ci abbiamo sorriso su… per questo dico che il calcio lo ha inventato il diavolo“.

Allegri ha concluso parlando di cosa deve fare il Milan: “Ognuno di noi deve lavorare per ottenere il massimo. Niente è impossibile. Bisogna fare il massimo per arrivare a qualcosa che prima sembrava impossibile. Bisogna lavorare per il 10 e anche se non si dovesse poi arrivare al 10 si otterrebbe comunque il proprio massimo. Noi dobbiamo lavorare tutti i giorni per questo. Il mantenimento non esiste, esiste solo il miglioramento o il peggioramento“.