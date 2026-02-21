La conferenza stampa dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara contro il Parma

Poco più di 24 ore alla gara tra il Milan e il Parma. I rossoneri arrivano al match dopo il pareggio 1-1 contro il Como lo scorso mercoledì.

Più in generale i rossoneri non perdono in Serie A dalla prima giornata di campionato contro la Cremonese lo scorso 23 agosto. Gli uomini di Cuesta, invece, la scorsa giornata hanno battuto 2-1 il Verona con la rete all’ultimo minuto di Pellegrino.

Massimiliano Allegri, che non sarà in panchina contro il Parma per il rosso rimediato nella gara tra Milan e Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match.

L’allenatore ha iniziato commentando la prestazione di Modric in questi mesi viste le tante presenze in campo: “Nessuno se lo aspettava. Ma speriamo che continui così fino a fine campionato. Non ci sono parole per descriverlo. Io mi emoziono un po’ quando parlo di lui. Quando hai davanti questi campioni, è una cosa meravigliosa, soprattutto quando giocano“.

Milan, la conferenza stampa di Allegri

Allegri ha poi parlato dello Scudetto: “Il campionato è ancora lungo e il nostro dovere è iniziare a battere il Parma domani. La cosa che mi dispiace è non essere in panchina domani. Non commento. Da qui alla fine della stagione sono importanti tutte le partite fino a quando non abbiamo raggiunto l’obiettivo. L’Inter sta viaggiando forte. Se poi casca di sotto e noi non siamo bravi a sfruttare i loro errori allora è responsabilità nostra. Ma in questo momento credo che l’Inter sia la grande favorita del campionato. Noi dobbiamo fare dei filotti di vittorie e gli altri dei filotti di pareggi (ride, ndr). Nel calcio può succedere di tutto. Quello che vale oggi nel calcio non vale domani. Noi dobbiamo continuare a lavorare per arrivare al nostro obiettivo che è la Champions. Noi, come tutte le squadre, dobbiamo ottenere i risultati con la prestazione. Abbiamo fatto bene alcune partite e potevamo fare meglio tecnicamente in altre. Vedo il lato positivo: la squadra lavora sui propri limiti per raggiungere l’obiettivo“.

L’allenatore rossonero è anche tornato su quanto successo nella scorsa gara: “Finché non possono usare la prova tv per certe situazioni si andrà avanti così. Tutte le cose che succedono si devono prendere come opportunità. Se invece si lasciano andare allora rimaniamo sempre gli stessi. Tutti sbagliamo però da questi errori dobbiamo migliorare. Tutte le cose sono un’opportunità di crescita, se non lo facciamo non lamentiamoci che rimaniamo indietro. Per far tutto ciò si devono prendere delle decisioni che sono sempre difficili“.

“Chiedo ai tifosi di continuare a starci vicini”: le parole di Allegri

Allegri ha continuato parlando del VAR: “Ho sempre detto e ripeto che sull’oggettività bisogna cercare di non sbagliare. Sulla soggettività ci saranno delle decisioni che accontento uno e non un altro. Sono tanti anni che è entrato il VAR ma non sono sufficienti per arrivare a un miglioramento importante. Ci vorranno tempi per farlo“. E poi ha spiegato: “A parte alcuni episodi, dico sempre che le persone in panchina devono avere un comportamento corretto ed educato per fare in modo che gli arbitri possano fare il loro lavoro. Poi capita che in alcune situazioni anche io mi altero perché non sono un robot ma dobbiamo essere sempre educati“.

Infine ha concluso: “Abbiamo ancora quattro scontri diretti: Napoli, Atalanta, Juventus e Inter. Sono tanti. Intanto facciamo un passettino domani e poi vediamo. Dobbiamo metterci prima dei micro obiettivi per arrivare ai macro obiettivi. Pressione? Pensiamo solamente a cosa bisogna fare e dobbiamo essere concentrati solo su questo. Poi ai tifosi chiedo di continuare a stare vicini ai giocatori e alla squadra perché abbiamo bisogno di loro per raggiungere i nostri obiettivi“.