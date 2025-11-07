Milan, Allegri: “Non pensiamo al derby, bisogna vincere per passare una bella sosta”
L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di campionato contro il Parma
“Non pensiamo al derby, la concentrazione è solo alla gara di domani. Serve vincere per fare una sosta serena“.
Così Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa la gara del Tardini che vedrà i rossoneri impegnati contro il Parma sabato 8 novembre alle 20:45.
“Domani ci aspetta una squadra che non smette mai di lottare. È una formazione che fa molto affidamento sui palloni alti, e Pellegrino è particolarmente efficace nei duelli aerei. Giocare a Parma non è mai semplice: lo scorso anno il Milan qui ha perso. Noi tra Pisa e Cremonese, abbiamo raccolto soltanto un punto. Inoltre, veniamo da un periodo in cui fuori casa non vinciamo da Udine, e questo è un aspetto che vogliamo assolutamente migliorare“, ha detto Allegri sulla gara.
E ha poi aggiunto: “Come ho sistemato la difesa? Ho solo detto ai ragazzi che subivamo troppi gol. Se prendi 50 gol, ne devi fare 150 per arrivare nei primi quattro. È una questiona matematica, non è che c’è da inventare tanto. Poi ovviamente bisogna migliorare anche la fase realizzativa“.
Milan, le parole di Allegri in vista del Parma
Sui singoli, Allegri ha detto: “Pulisic ha recuperato e sarà a disposizione: ha svolto due allenamenti con la squadra, sta bene fisicamente e non ha bisogno di molto per ritrovare la condizione, anche se non sappiamo ancora quanti minuti avrà. Estupiñán e Jashari stanno migliorando, mentre Rabiot e Gimenez torneranno dopo la sosta. Contro la Roma Leao e Nkunku hanno fatto bene da centravanti: il francese, pur non essendo fisicamente strutturato, ha saputo reggere i duelli. Il portoghese deve solo ritrovare la condizione. Abbiamo diverse soluzioni: con Gimenez potremo contare su un riferimento più classico, ma in alcune fasi della stagione si può giocare anche senza un vero uomo d’area. Leao e Nkunku sono comunque in grado di ricoprire quel ruolo“.
Che ha poi spiegato: “Contro le squadre che si chiudono dobbiamo evitare gol evitabili e restare dentro la partita fino all’ultimo, mettendoci alla pari. E correre, almeno quanto loro. Domani serviranno intensità, corsa e solidità fisica: solo così potremo far valere la nostra qualità“. Sulla classifica ha aggiunto: “Siamo secondi, ma la stagione è lunga. I primi mesi servono per costruire il finale e il nostro obiettivo principale resta la qualificazione in Champions. Domani vogliamo vincere per restare nelle prime posizioni“.
Sul futuro
Su Modrić ha detto: “Luka sta crescendo anche nella fase difensiva, ma è tutta la squadra che deve continuare a lavorare senza palla e migliorare nella finalizzazione”.
Per concludere con il futuro di Maignan: “Mike è un portiere straordinario, la società sta programmando il futuro e ci penseranno Tare e Furlani; noi dobbiamo rimanere concentrati sul campo e sul risultato. Raggiungere la vittoria numero 100? Sarebbe bello, ma conta solo portare a casa i tre punti“.