L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di campionato contro il Parma

“Non pensiamo al derby, la concentrazione è solo alla gara di domani. Serve vincere per fare una sosta serena“.

Così Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa la gara del Tardini che vedrà i rossoneri impegnati contro il Parma sabato 8 novembre alle 20:45.

“Domani ci aspetta una squadra che non smette mai di lottare. È una formazione che fa molto affidamento sui palloni alti, e Pellegrino è particolarmente efficace nei duelli aerei. Giocare a Parma non è mai semplice: lo scorso anno il Milan qui ha perso. Noi tra Pisa e Cremonese, abbiamo raccolto soltanto un punto. Inoltre, veniamo da un periodo in cui fuori casa non vinciamo da Udine, e questo è un aspetto che vogliamo assolutamente migliorare“, ha detto Allegri sulla gara.

E ha poi aggiunto: “Come ho sistemato la difesa? Ho solo detto ai ragazzi che subivamo troppi gol. Se prendi 50 gol, ne devi fare 150 per arrivare nei primi quattro. È una questiona matematica, non è che c’è da inventare tanto. Poi ovviamente bisogna migliorare anche la fase realizzativa“.

Milan, le parole di Allegri in vista del Parma

Sui singoli, Allegri ha detto: “Pulisic ha recuperato e sarà a disposizione: ha svolto due allenamenti con la squadra, sta bene fisicamente e non ha bisogno di molto per ritrovare la condizione, anche se non sappiamo ancora quanti minuti avrà. Estupiñán e Jashari stanno migliorando, mentre Rabiot e Gimenez torneranno dopo la sosta. Contro la Roma Leao e Nkunku hanno fatto bene da centravanti: il francese, pur non essendo fisicamente strutturato, ha saputo reggere i duelli. Il portoghese deve solo ritrovare la condizione. Abbiamo diverse soluzioni: con Gimenez potremo contare su un riferimento più classico, ma in alcune fasi della stagione si può giocare anche senza un vero uomo d’area. Leao e Nkunku sono comunque in grado di ricoprire quel ruolo“.

Che ha poi spiegato: “Contro le squadre che si chiudono dobbiamo evitare gol evitabili e restare dentro la partita fino all’ultimo, mettendoci alla pari. E correre, almeno quanto loro. Domani serviranno intensità, corsa e solidità fisica: solo così potremo far valere la nostra qualità“. Sulla classifica ha aggiunto: “Siamo secondi, ma la stagione è lunga. I primi mesi servono per costruire il finale e il nostro obiettivo principale resta la qualificazione in Champions. Domani vogliamo vincere per restare nelle prime posizioni“.

Sul futuro

Su Modrić ha detto: “Luka sta crescendo anche nella fase difensiva, ma è tutta la squadra che deve continuare a lavorare senza palla e migliorare nella finalizzazione”.

Per concludere con il futuro di Maignan: “Mike è un portiere straordinario, la società sta programmando il futuro e ci penseranno Tare e Furlani; noi dobbiamo rimanere concentrati sul campo e sul risultato. Raggiungere la vittoria numero 100? Sarebbe bello, ma conta solo portare a casa i tre punti“.