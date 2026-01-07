Massimiliano Allegri

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri prima di Milan-Genoa.

Il Milan chiude la diciannovesima giornata di campionato: i rossoneri saranno impegnati nella partita contro il Genoa a San Siro.

Dopo la vittoria in trasferta a Cagliari, la squadra di Massimiliano Allegri arriva a 16 partite consecutive in Serie A senza sconfitte, con 11 vittorie e 5 pareggi all’attivo.

L’allenatore rossonero ha parlato alla vigilia del match: “Il passato serve a migliorarti nel futuro. Tedoforo per Milano-Cortina? Sono contento e onorato di quello che potrò fare. Il Genoa è cambiato da quando è arrivato De Rossi, hanno molto giocatori molto tecnici, Colombo sta giocando molto bene e sono contento per lui, è un bravo ragazzo”.

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri

L’allenatore rossonero ha esordito: “Maignan? Il club sta lavorando, il futuro della squadra è in buone mani. Le parti stanno lavorando per avere un futuro insieme. Vogliamo finire nelle prime parti della classifica, nelle prime 4 per qualificarci in Champions. Modric? La sua passione e la sua umiltà sono il valore aggiunto. È importante avere giocatori focalizzati. A Cagliari poteva servire Loftus-Cheek davanti alla porta, ha sbagliato e ha chiesto subito scusa arrabbiandosi con sé stesso, questo fa bene ai ragazzi più giovani, che vedono quanto sia coinvolto”.

Poi, ha continuato: “Juventus nella corsa Scudetto? Ci sono squadre che hanno partite in meno, è una questione di numeri. Credo che la quota Scudetto sarà tra gli 86 e gli 88 punti. Per arrivare a quella cifra bisogna fare 50 punti nel girone di ritorno e la Juventus può farli perché è una squadra forte. Con Spalletti ha avuto una conversione di risultati importanti. Dobbiamo arrivare a marzo per essere attaccati alle prime 4″.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan (IMAGO)

Su Leao: “Deve pensare a far gol, le punte fanno questo. Non ha un obiettivo minimo, a Cagliari ha fatto gol e non stava benissimo. Quando si parla di giocatori delle vecchie squadre si tende a dire che erano più forti. Il confronto va fatto con i giocatori attuali. Il Milan è una squadra forte che ha dei valori morali importanti. Nkunku non ci sarà, speriamo ci sia a Firenze“.

Spazio anche a Füllkrug: “Dal mercato non mi aspetto nulla, ho una società che lavora bene per il Milan. Per quanto riguarda Niclas sta migliorando la condizione, ha già fatto vedere a Cagliari cosa può fare, ha delle caratteristiche che in squadra non abbiamo. Loftus-Cheek? Sono contento di quello che sta facendo, perché sta anche bene fisicamente. Deve determinare di più in zona gol, ha grandi abilità dentro l’area”.

Pensare ai risultati? Allegri fa chiarezza: “Quando ho iniziato ho provato a copiare le cose dai grandi allenatori. Ho capito che nel calcio non c’è un metodo per avere risultati, sennò lo userebbero tutti. Ogni giocatore ha i suoi attributi, quindi bisogna provare a mettere i giocatori nelle perfette condizioni. Critiche? Stimolano. Abbiamo concesso 10 gol in partite un po’ più semplici, abbiamo abbassato la concentrazione e dobbiamo lavorare su questo. Spero che i ragazzi mi facciano soffrire un po’ meno che l’età avanza (ride, ndr)”.

“Lavoriamo sulla qualità del nostro gioco”: le parole di Allegri

“Leao e Pulisic insieme? Hanno giocato 20 minuti insieme, l’allenamento di domani sarà decisivo. Dovrebbero partire titolari, non sono al 100%. Pulisic ha un problemino al fianco, Leao si porta dietro qualche fastidio, ma sarà importante iniziare bene la seconda parte di stagione” ha commentato Allegri. Su De Rossi: “In campo l’ho incrociato poche volte. Era molto più forte di me da giocatore. Ha tutte le caratteristiche per diventare un grande allenatore. Deve migliorare, ma è normale, è parte del processo”.

Sulla qualità del gioco: “Ci lavoriamo ogni giorno, sulla velocità della palla. Vogliamo sempre migliorare la nostra qualità in attacco. Segnare al primo tiro? Fare gol alla prima occasione è importante, penso sia una qualità da non sottovalutare. Può essere l’unica palla che ti capita nella partita, bisogna essere bravi a sfruttarle”.

L’esperienza in squadra non manca: “Non è che i giocatori più anziani sono necessariamente più forti. Nel calcio va a seconda di quante partite hai giocato a livello internazionale. Modric ne ha tantissime, ma ci sono dei giocatori che hanno meno esperienza che possono diventare di livello. Partite consecutive? Ovviamente ci saranno dei cambi, succede quando ci sono così tante partite una dopo l’altra. Continuo a ripeterlo, secondo me sarebbe giusto giocare le partite alle 20 e non alle 20.45″.