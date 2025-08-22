Le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, in vista della gara contro la Cremonese

Poco più di 24 ore all’esordio del nuovo Milan di Massimiliano Allegri nel prossimo campionato di Serie A.

I rossoneri sabato 23 agosto alle 20:45 ospiteranno a San Siro la Cremonese di Davide Nicola.

Questa è la seconda gara ufficiale degli uomini di Allegri dopo la vittoria in Coppa Italia 2-0 contro il Bari.

In vista della gara del suo Milan contro la Cremonese in conferenza stampa ha parlato Massimiliano Allegri.

Milan, la conferenza stampa di Allegri

Allegri ha cominciato la conferenza parlando del precampionato e degli obiettivi: “Io credo che l’unica cosa che bisogna fare è puntare al massimo. Il campionato io dico sempre che è come fare una crociera. Non bisogna avere alti e bassi. Ci saranno momenti belli, speriamo tanti, ma ci saranno anche momenti difficili. L’equilibrio deve regnare all’interno del Milan. Il nostro obiettivo è la Champions League“.

L’allenatore del Milan ha poi continuato: “Dobbiamo essere una squadra. Le partite vanno vinte sul campo e domani partiamo dallo 0-0. Le vittorie si conquistano sul campo. Per ottenere dei risultati devi essere bravo a fare gol quando hai la palla e non prendere gol quando non hai il pallone. Tutte le partite che andremo a giocare saranno difficili da vincere“.

“Scudetto? La favorita è quella che ha vinto il campionato precedente”: le parole di Allegri

Sul fatto che il Milan venga indicato come una delle favorite per lo scudetto, invece: “Credo che ci sono otto squadre e di solito la favorita è quella che ha vinto lo scudetto precedente. Poi c’è l’Inter che è una grande squadra, c’è la Roma e la Juventus. Ci sono tante squadre a lottare per i primi 4 posti“.

L’allenatore rossonero si è soffermato anche su Modric: “Parlare tecnicamente di Modric non penso abbia senso. A parlare per lui è la sua carriera. Ha grande umiltà e si è inserito bene nel gruppo. È normale che non possa avere la fisicità che aveva 20 anni fa e quindi gestiremo insieme quello che c’è da fare in questa stagione. L’ho comunque trovato molto bene fisicamente. Oggi deciderà se farlo partire dall’inizio o a partita in corso“.

Allegri ha parlato anche dell’emozione di tornare ad allenare in una gara di Serie A dopo un anno: “Speriamo domani di non far danni, non è facile dopo un anno fuori dal campo (ride, ndr). È un anno che non alleno in una gara. Speriamo comunque che i ragazzi mi regalino la vittoria e di non fare io troppi danni“.

Per concludere si è espresso sul rapporto con Ibrahimovic e sulle condizioni di Leao: “Come è normale che sia il rapporto poi con gli anni cambia ma è ottimo. Anche perché io sono rimasto a fare l’allenatore, quello che ha cambiato mestiere è lui (ride, ndr). Leao? Aggiornamenti non ce ne sono, sta bene speriamo di vederlo in campo con il Lecce“.