Milan, Allegri: “Oggi la giacca mi ha salvato. Modric straordinario”

Le parole dell’allenatore del Milan dopo la partita contro il Bologna

Il Milan soffre ma vince in casa contro il Bologna, con un 1-0 firmato da Luka Modric, per la prima volta a segno in Serie A.

Partita rimasta in bilico fino alla fine, con un finale in cui è anche arrivata l’espulsione di Massimiliano Allegri, per proteste dopo un rigore prima assegnato e poi cancellato al Milan.

Al termine della partita, l’allenatore rossonero ha commentato così l’episodio: “In quel momento lì ho avuto da ridire, anche se niente di che, con il quarto uomo. Per fortuna la giacca mi ha salvato”.

Di seguito le sue parole ai microfoni di DAZN.

Milan, Allegri: “Sono molto contento di Gimenez. Modric? Straordinario”

Allegri ha parlato così di Modric: “Luka è un giocatore straordinario ed è un piacere vederlo giocare. È un ragazzo veramente umile, a dimostrazione del grande giocatore che è. Sa dove finisce la palla un minuto prima, è straordinario. La partita era importante per tutti, la squadra è stata veramente compatta“.

Per poi proseguire su Gimenez: “Ha corso molto, si è dato da fare, ha pressato, ha avuto due o tre occasioni importanti ma ci è arrivato poco lucido dopo il grande lavoro per la squadra. Ha giocato anche molto bene tecnicamente, sono molto contento“.

Allegri: “Non credo che Maignan ci sia a Udine”

L’allenatore ha parlato anche della squadra: “È un gruppo veramente straordinario, i ragazzi non si lamentano e lavorano duro. Abbiamo tutti l’obiettivo di tornare a giocare la Champions, anche se non è facile. Bisogna stare sempre più attenti e migliorare la fase difensiva“.

Infine, ha concluso parlando delle condizioni di Maignan, uscito dal campo per infortunio: “A Udine credo che non ci sia, perché il polpaccio è pericoloso. Terracciano ha fatto un bel debutto a San Siro, poi abbiamo Torriani che è un giovane molto bravo. Che giochi uno o giochi l’altro, l’importante è fare sempre un passettino in avanti“.