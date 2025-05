Milan, se Italiano resta a Bologna si punta su Allegri: contatti continui

Il puzzle delle panchine sta per prendere il via: il Milan lavora anche per Allegri in caso di rinnovo di Italiano a Bologna.

In casa Milan può essere una giornata indicativa per quanto riguarda la questione allenatore.

A Bologna infatti, è in corso un incontro decisivo tra la dirigenza rossoblù e Vincenzo Italiano con il club che spera di trovare l’accordo definitivo (clicca qui per seguire tutti gli aggiornamenti).

In casi di rinnovo, i rossoneri virerebbero in maniera convinta su Massimiliano Allegri che a breve prenderà la decisione sul suo futuro.

La situazione tra il livornese e il Napoli (che si è mosso prima su di lui) è in stand-by ed è legata alla decisione di Antonio Conte (che dovrebbe incontrare di nuovo De Laurentiis venerdì). Per questo motivo il Milan conta di convincere l’ex Juventus a sposare il progetto del club.