Allegri: “L’obiettivo del Milan è entrare nelle prime quattro. Lo dirò in ogni conferenza”

L’intervista post-partita di Massimiliano Allegri: le sue parole dopo l’1-1 in casa della Roma

Tra Roma e Milan finisce 1-1: prima il vantaggio rossonero con De Winter, poi il pareggio di Pellegrini su rigore. Una sfida che ha consegnato un punto a entrambe le squadre.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Dazn, Allegri ha parlato proprio del punto ottenuto: “Abbiamo fatto 7/8 minuti bene, poi la Roma è uscita ed è stata molto aggressiva. Maignan ci ha tenuto in piedi, poi il secondo tempo è stato diverso. La partita sembrava indirizzata bene, ma comunque abbiamo guadagnato un punto sul Napoli. Per l’obiettivo finale è molto importante“. In conferenza stampa ha poi ribadito il concetto: “L’obiettivo del Milan é entrare nelle prime quattro. Lo dirò in ogni conferenza stampa“.

Sull’approccio: “C’è sempre una squadra che spinge di più e una che lo fa di meno. Per andare a giocare dietro le loro spalle, devi farlo tramite triangoli lunghi. Bisognava fare meglio ed essere più ordinati, invece tentavamo di uscire centrali. Nel calcio, però, quando sembra che vada tutto bene, prendi gol“.

E ancora: “Abbiamo sbagliato molto, poi nel secondo abbiamo avuto situazioni favorevoli e la sensazione dalla panchina era più quella che avremmo potuto fare 2-0 che subire l’1-1“. Un’opinione sugli attaccanti: “Tutti e 4 gli attaccanti sono importanti, quando ho cambiato davanti stavano facendo bene. Quando si pensa una cosa, spesso ne succede un’altra“.