I commenti di Massimiliano Allegri prima di Parma-Milan, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A

Parma e Milan si affrontano nell’undicesima giornata del campionato di Serie A.

La formazione di Cuesta è reduce da due sconfitte consecutive, arrivate contro la Roma (2-1) e il Bologna (1-3). I rossoneri, nelle ultime due gare hanno ottenuto quattro punti: 1-1 a Bergamo contro l’Atalanta, 1-0 in casa contro la Roma.

Prima del fischio d’inizio, l’allenatore del Milan Allegri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Ha parlato di cosa si aspetta dalla partita contro il Parma: “Di solito quello che si pensa prima non succede mai, succede sempre il contrario. Bisognerà giocare bene tecnicamente con una buona velocità di palla“.

Parma-Milan, le dichiarazioni di Allegri nel pre-partita

Su Leao: “Sono contento perché sta facendo bene. Gli racconto un po’ di aneddoti ed esperienze di vita, ma perché son più vecchio non più bravo. Credo che Rafa abbia le potenzialità per fare molto bene“.

“Se guardo il primo posto? Più che sognatori bisogna essere pratici e fare punti, dare seguito ai risultati fatti finora. Siamo solo alla decima partita, vincere le partite è molto difficile. Sicuramente la prima cosa che bisogna fare è mettersi alla pari del Parma“.