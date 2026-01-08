Milan, Allegri: “Gestione dei giocatori? La partita più importante è quella di stasera”

Le parole di Massimiliano Allegri prima della partita tra il suo Milan e il Genoa, valida per la diciannovesima giornata di Serie A

La partita di San Siro tra Milan e Genoa chiude la diciannovesima giornata di Serie A. I rossoneri sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato dopo il successo di Cagliari e il 3-0 contro il Verona.

Poco prima del fischio d’inizio, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn.

L’allenatore del Milan è partito dalla coppia formata da Leao e Pulisic: “Sono abbastanza capaci di andare nella posizione di centravanti a turno. L’importante è che non diano punti di riferimento“.

Sulla gestione con gli impegni ravvicinati: “Non lo so, perché la partita più importante è quella di stasera. Poi dopo una volta finita stasera vedremo chi saranno quelli in grado di giocare a Firenze. Abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori, speriamo di recuperare anche Nkunku, altrimenti sarà per la prossima a Como“.

Milan-Genoa, l’intervista pre partita del Milan

Allegri ha parlato dei modi in cui il suo Milan può segnare altri gol: “Io dico sempre che alla fine dell’anno i numeri trovano un loro equilibrio. In questo momento hanno fatto gol Pulisic e Leão, ora ha cominciato a fare gol Nkunku, farà gol anche Füllkrug, i centrocampisti cominceranno a fare gol, come i difensori su palla inattiva“.

In chiusura, Allegri ha dichiarato: “Noi come squadra dobbiamo stare sempre dentro la partita, quando caliamo l’attenzione paghiamo a caro prezzo. Basti vedere i 10 gol che abbiamo subito tra Cremonese, Pisa, Sassuolo, Torino e Parma“.