Milan, Allegri: “Sono due punti buttati. Siamo stati un po’ polli”

Le considerazioni di Massimiliano Allegri nell’intervista rilasciata dopo Parma-Milan

Il Milan di Massimiliano Allegri si ferma a Parma.

Dopo essere andati in vantaggio con Saelemaekers e Leão, i rossoneri si sono fatti rimontare e hanno subito il pareggio. Bernabé e Delprato hanno firmato il definitivo 2-2, facendo guadagnare un punto a entrambe le squadre.

Il Parma sale a quota 8 punti, mentre il Milan raggiunge momentaneamente il Napoli a 22. Al termine della partita del Tardini, Allegri ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport.

L’allenatore toscano ha esordito: “Sono due punti buttati. In quel momento lì si poteva fare meglio, poi lui (Bernabé, ndr) ha trovato un gran gol. Una volta rientrati in campo abbiamo subito, eravamo imbambolati. Poi abbiamo ripreso giocare, abbiamo avuto 3 gol importanti e non siamo riuscito a farli“. E ancora: “Dopo il 1-2 sono rientrati in campo con più forza e noi dovevamo fare, noi in quel momento lì dovevamo continuare a giocare con lucidità“.

Le parole di Allegri dopo Parma-Milan

Su Estupiñan: “Rientrava da un infortunio e tra l’altro ha salvato il gol del 3-2. Non è responsabile uno o l’altro“. Pulisic e Leao insieme “Hanno fatto bene anche a inizio preparazione. Dobbiamo recuperare anche Rabiot dopo la sosta e dobbiamo tornare tutti in una buona condizione. Siamo stati un po’ polli perché i 3 punti oggi erano molto importanti. Tra Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto solamente 2 punti e ne abbiamo lasciati 7“.

Il commento sulla fase difensiva: “Noi dentro l’area eravamo imbambolati, passavano palloni con una facilità estrema. Bisognava continuare a lottare e fare un po’ di guerra in area, e poi riprendere a giocare perché la partita era lunga“. Ancora su Leao: “Alla fine ha fatto anche il centravanti. Stasera abbiamo avuto tante occasioni, nel primo tempo potevamo fare un po’ meglio della gestione della palla. Nella letture delle partite bisogna ancora un po’ crescere, così come c’era da fare guerra nel secondo tempo“.