Milan, Allegri: “Ci è mancata la cattiveria”

Le parole di Massimiliano Allegri dopo la sconfitta contro la Cremonese.

La Cremonese batte a San Siro il Milan di Allegri: prima la rete di Baschirotto, poi il pareggio di Pavlovic e la rovesciata di Bonazzoli a chiudere.

Nel post partita l’allenatore dei rossoneri ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi e da cosa poter ripartire in vista dei prossimi match in programma.

“Se si guarda la prestazione abbiamo tirato tanto in porta. La differenza la fa la cattiveria. I gol erano evitabili ma ci è mancata la cattiveria. Fortunatamente siamo alla prima giornata e ci si può lavorare“, ha esordito.

Allegri ha poi continuato: “Finora abbiamo lavorato bene. Non è questione di rosa, quando giochi le partite, nel campionato italiano soprattutto, puoi trovare squadre spigolose. La Cremonese ha vinto senza rubare niente ma facendo una buona partita. Noi siamo caduti subendo la sconfitta“.

Milan, le parole di Allegri

L’allenatore rossonero ha proseguito: “La prima partita è sempre complicata. Sono partite in cui non devi prendere gol, noi purtroppo li abbiamo presi. Bisogna lavorare meglio su queste situazioni. Dobbiamo percepire il pericolo altrimenti prendiamo gol. Tutti dobbiamo avere la responsabilità perché non possiamo prendere due gol così“.

Poi su Santiago Giménez: “È arrivato più tardi, oggi si è dato da fare e ha fatto il massimo che poteva fare“. Infine Allegri ha commentato: “Nelle cose negative bisogna vedere anche il positivo. Dobbiamo prepararci a giocare anche delle partite sporche“.