Milan, Allegri: “C’è un obiettivo troppo importante da raggiungere”

Le considerazioni di Massimiliano Allegri dopo la vittoria del suo Milan contro la Cremonese

Pavlovic e Leao la risolvono nel finale. Il Milan batte la Cremonese 0-2 e ritrova tre punti molto pesanti in ottica Champions. Al termine dei 90’ Massimiliano Allegri ha analizzato così la gara dei rossoneri: “La Cremonese è una squadra complicata da affrontare. Nel primo tempo soprattutto hanno tenuto i ritmi molto alti e noi abbiamo avuto un po’ di difficoltà nella gestione della palla”.

Allegri si è poi concentrato sui singoli: “La cosa importante di Estupiñan è che è entrato molto bene, e questa è la dimostrazione che è un gruppo straordinario. Quelli che sono entrati oggi hanno fatto bene come spesso chi entra fa. È normale che vincere oggi era importante, soprattutto per cancellare la sconfitta col Parma. Fare 3 punti importanti e avvicinarsi ancora di più a quello che il nostro obiettivo. E poi per prepararci bene per il derby”.

E sulle soluzioni offensive: “Tridente? In questo momento è una soluzione a gara in corso perché quando ci sono grandi ritmi è normale che anche gli esterni debbano lavorare molto, poi dopo perdiamo un po’ di lucidità. In quel momento della partita c’era bisogno di 3 offensivi. Poi vediamo camminare facendo, si può giocare anche con 3 davanti, col doppio mediano. In questo momento della stagione non mi interessano tanto i moduli e il sistema di gioco, abbiamo un obiettivo troppo grosso da centrare e con le squadre dietro che continuano a fare punti. Bisogna fare un passettino alla volta sapendo che la strada è ancora lunga”.

Come arriva il Milan al derby? “Abbiamo una settimana prima di giocare questa partita meravigliosa e poi proseguiremo il campionato”.