Dopo il fischio finale sono continuate le tensioni tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas: discussione accesa in sala stampa

Accesissima discussione tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas prima dell’ingresso in sala stampa nel post Milan-Como.

Mentre l’allenatore spagnolo uscita dalla sala conferenze di San Siro, ha incrociato sulla sua strada il tecnico livornese.

Allegri non ha dimenticato il contatto su Saelemaekers e i due si sono beccati, lontano da microfoni e telecamere

Casus belli, chiaramente, il gesto di Fabregas su Saelemaekers che ha causato l’espulsione di Allegri, per il quale lo spagnolo si è scusato nel post gara.