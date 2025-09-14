Rosso diretto per l’allenatore del Milan: il motivo

Termina anzi tempo la partita di Massimiliano Allegri in Milan-Bologna, a causa di un rosso diretto arrivato all’89’ per proteste.

L’allenatore del Milan ha protestato prima col quarto uomo e poi con l’arbitro per la cancellazione del rigore assegnato poco prima ai suoi, per presunto fallo di Freuler su Nkunku.

Inizialmente assegnato al Milan dall’arbitro, il richiamo al Var e la successiva revisione lo hanno fatto tornare sui suoi passi, cambiando la decisione presa e mandando su tutte le furie la panchia rossonera.

Allegri a quel punto ha iniziato a sbracciare evidentemente, togliendosi la giacca e richiamando l’attenzione dell’assistente di gara, che non ci ha pensato su tanto e ha estratto il cartellino rosso diretto al suo indirizzo.