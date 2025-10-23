Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero alla vigilia della sfida contro il Pisa

Il Milan è pronto ad affrontare il Pisa. La squadra rossonera, capolista della Serie A con 16 punti, scenderà in campo sabato 24 a partire dalle 20:45.

Massimiliano Allegri, reduce dal successo contro la Fiorentina, ha presentato la sfida in conferenza stampa.

“Le squadre sono tutte diverse. L’importante è finire la stagione nel migliore dei modi, siamo solo all’inizio. Quello che conta sono i risultati e vincere le partite” ha detto l’allenatore dei rossoneri.

Di seguito le dichiarazioni complete.

Milan, le parole di Allegri

Allegri ha parlato della classifica di Serie A. “Vincere non è facile. Sarebbe importante perché faremmo un ottimo passo in avanti. L’obiettivo è la quota punti che serve per arrivare in Champions League. Dobbiamo raggiungere almeno 74 punti. Fuga? Nessuna fuga. Abbiamo tante partite, questi mesi sono molto importanti”.

L’allenatore ha commentato anche la sfida che si giocherà contro il Como: “Ciò che dico conta fino a un certo punto. Se giochiamo in Italia sarebbe meglio, in caso contrario ci organizzeremo. Cosa serve allo scudetto? Che prenda 20 o 25 gol massimo. I tifosi devono sognare, i ragazzi devono regalarci delle vittorie. Domani recupereremo Nkunku che andrà in panchina. Loftus Cheek lo valutiamo oggi”.

Allegri: “Proteste dopo Milan-Fiorentina? Cose che succedono”

Dopo la vittoria contro la Fiorentina sono arrivate delle polemiche sul calcio di rigore assegnato ai rossoneri: “Sono cose che sono successe, succedono e succederanno ancora nel calcio. Oggi è molto difficile per gli arbitri nonostante la presenza del Var, ho letto una statistica secondo cui prima i giocatori avevano due secondi per pensare prima di effettuare una giocata, oggi mezzo secondo. Il gioco è più veloce e la struttura dei giocatori è diversa, come nel basket. Ora i play sono alti due metri, il precursore è stato Magic Johnson”.

Allegri ha riportato il Milan al primo posto in classifica dopo diverso tempo. “Siamo un grande gruppo che lavora bene e che con entusiasmo e consapevolezza può raggiungere grandi obiettivi, ci sono uomini responsabili e giocatori meno esperti che stanno crescendo grazie a gente come Rabiot, Modric, Maignan e Tomori. Loro fanno da traino, abbiamo tutti lo stesso obiettivo che è riportare il Milan in Champions, il suo habitat naturale”.