Il Napoli pareggia con Alisson Santos: il nuovo acquisto risponde a Malen
Il Napoli agguanta la Roma con il gol del nuovo acquisto invernale: segna Alisson Santos, che pareggia il gol di Malen
Primo gol in maglia azzurra per Alisson Santos, l’attaccante arrivato con il mercato di gennaio.
Il numero 27 ha segnato su assist di giovane confermando la sintonia dei due ultimi arrivati che hanno festeggiato insieme il gol.
Poi l’esultanza con Giovane: gli azzurri di Conte si risvegliano dopo il rigore segnato da Donyell Malen, segnato dopo il fallo e doppio infortunio di Rrahmani su Wesley.
A cura di Mariapaola Trombetta