Dribbling, fantasia e intensità. Napoli, ecco i numeri di Alisson Santos

Alisson Santos (IMAGO)

Grazie ai dati di Hudl Statsbomb abbiamo analizzato le prestazioni di Alisson Santos, il nuovo attaccante classe 2002 del Napoli

Nella giornata di lunedì 2 febbraio, è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Alisson Santos al Napoli. Il giocatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona.

L’attaccante brasiliano in stagione ha collezionato 31 presenze e siglato 3 gol e 3 assist con la maglia della squadra portoghese.

Per scoprire meglio il nuovo giocatore della squadra di Antonio Conte abbiamo analizzato i dati relativi alle sue 18 presenze e 187 minuti giocati in Primeira Liga.

Di seguito ecco l’analisi completa delle prestazioni del giovane talento brasiliano.

Napoli, le caratteristiche del nuovo acquisto Alisson Santos

Analizzando i dati di Hudl Statsbomb si capisce fin da subito la pericolosità di Alisson Santos nella fase offensiva. Il dato relativo ai tiri (4.78) e quello dell’xG (0.18) sono sopra la media del campionato portoghese. Il brasiliano riesce a generare pericoli costanti per le difese avversarie nel corso dei 90 minuti.

I dati relativi al Pass OBV (0.39) e al Dribble & Carry OBV (0.35) fanno capire quanto la sua partecipazione all’azione facciano aumentare la pericolosità e la possibilità che la squadra riesca a finalizzare. Anche il numero di tocchi nell’area avversaria (4.49) sono la conferma che, nonostante la sua posizione di partenza sia più laterale, Alisson taglia spesso internamente.

Alisson Santos (IMAGO)

Alisson Santos, modernità e sacrificio

Oltre alle qualità da fantasista, c’è un dato che sicuramente piacerà a Antonio Conte. Stiamo parlando delle sue PAdj Pressures (19.36), cioè le pressioni regolate per il possesso. Il classe 2002 è estremamente attivo nell’aggredire l’avversario: si tratta di un segnale di grande intensità atletica e attitudine al sacrificio.

Per questa seconda parte di stagione il Napoli potrà contare su un giocatore di qualità che, sopratutto in fase offensiva, potrà aiutare gli azzurri.