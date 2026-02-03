Dribbling, fantasia e intensità. Napoli, ecco i numeri di Alisson Santos
Grazie ai dati di Hudl Statsbomb abbiamo analizzato le prestazioni di Alisson Santos, il nuovo attaccante classe 2002 del Napoli
Nella giornata di lunedì 2 febbraio, è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Alisson Santos al Napoli. Il giocatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona.
L’attaccante brasiliano in stagione ha collezionato 31 presenze e siglato 3 gol e 3 assist con la maglia della squadra portoghese.
Per scoprire meglio il nuovo giocatore della squadra di Antonio Conte abbiamo analizzato i dati relativi alle sue 18 presenze e 187 minuti giocati in Primeira Liga.
Di seguito ecco l’analisi completa delle prestazioni del giovane talento brasiliano.
Napoli, le caratteristiche del nuovo acquisto Alisson Santos
Analizzando i dati di Hudl Statsbomb si capisce fin da subito la pericolosità di Alisson Santos nella fase offensiva. Il dato relativo ai tiri (4.78) e quello dell’xG (0.18) sono sopra la media del campionato portoghese. Il brasiliano riesce a generare pericoli costanti per le difese avversarie nel corso dei 90 minuti.
I dati relativi al Pass OBV (0.39) e al Dribble & Carry OBV (0.35) fanno capire quanto la sua partecipazione all’azione facciano aumentare la pericolosità e la possibilità che la squadra riesca a finalizzare. Anche il numero di tocchi nell’area avversaria (4.49) sono la conferma che, nonostante la sua posizione di partenza sia più laterale, Alisson taglia spesso internamente.
Alisson Santos, modernità e sacrificio
Oltre alle qualità da fantasista, c’è un dato che sicuramente piacerà a Antonio Conte. Stiamo parlando delle sue PAdj Pressures (19.36), cioè le pressioni regolate per il possesso. Il classe 2002 è estremamente attivo nell’aggredire l’avversario: si tratta di un segnale di grande intensità atletica e attitudine al sacrificio.
Per questa seconda parte di stagione il Napoli potrà contare su un giocatore di qualità che, sopratutto in fase offensiva, potrà aiutare gli azzurri.