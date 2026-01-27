Napoli, c’è l’ok di Alisson Santos: gli azzurri contano di superare la concorrenza
Il Napoli continua a essere attivo in quest’ultima settimana di calciomercato. Continua la trattativa per Alisson Santos, esterno brasiliano dello Sporting Lisbona.
La squadra di Aurelio De Laurentiis ha già l’ok del giocatore essendosi mossa in anticipo rispetto alle altre concorrenti.
Gli azzurri contano dunque di superare la concorrenza proprio grazie al fatto di essersi mossa prima di tutte le altre squadre che hanno approcciato al giocatore in questi giorni.
I due club continuano a trattare per un’operazione in prestito, in attesa di capire se nei prossimi giorni ci sarà l’affondo da parte dei Campioni d’Italia.