Coppa Italia, esordio con il Napoli per Alisson Santos

Alisson Santos fa il suo esordio con la maglia del Napoli durante il match di Coppa Italia contro il Como: l’esterno sostituisce Giovane

Alisson Santos ha conquistato la sua prima presenza in maglia azzurra durante il match di Coppa Italia contro il Como. L’attaccante è arrivato a gennaio al servizio di Antonio Conte con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il brasiliano, è entrato in campo al posto di Giovane, altra nuovo innesto per la squadra di Conte prelevato dal Verona con la formula del prestito con obbligo di riscatto in questa sessione di calciomercato invernale.

L’esterno con la vecchia maglia dello Sporting Lisbona nei match di Champions League ha regalato alla sua ex squadra il pass per gli ottavi di finale della competizione.

Ora, arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto, il suo compito è quello di aiutare gli uomini di Conte nel massimo campionato italiano.

Politano, rientra in Coppa Italia

Matteo Politano è entrato in campo nel secondo tempo, sostituendo Pasquale Mazzocchi nella gara di Coppa Italia contro il Como. L’esterno a tutta fascia è rientrato dall’infortunio (lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra) che lo ha tenuto fermo ai box circa un mese.

Alisson Santos, prima rete con il Napoli

Napoli-Como non è bastato il gol di Giovanni Vergara sullo 0-1. Il match finisce in parità, le due squadre vanno ai rigori al termine dei 90′, senza supplementari come previsto dal regolamento. Come quarto uomo, dal dischetto è andato proprio lui: Alisson Santos. Risultato? La palla finisce in rete, il brasiliano incanta Butez del Como.