Napoli, si continua a lavorare per Alisson Santos. Stallo per Sulemana
Il Napoli continua a lavorare per Alisson Santos dello Sporting Lisbona. Stallo per Sulemana, vista la situazione relativa a Lookman
Il Napoli continua a lavorare per Alisson Santos, attaccante classe 2006 dello Sporting Lisbona. Gli azzurri non abbandonano infatti la pista che porta al brasiliano, che può diventare il rinforzo per Antonio Conte in questi ultimi giorni di calciomercato.
In stallo, invece, la situazione relativa a Kamaldeen Sulemana. Come detto, l’Atalanta non vuole privarsi sia di Lookman che dell’ex Southampton.