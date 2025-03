Il calciatore della squadra B del Deportivo La Coruna è stato vittima di discriminazione razziale durante l’ultima gara di campionato contro il Rayo Cantabria: l’accaduto

Nuovo triste episodio di razzismo nel mondo calcio. Durante la partita di campionato tra Deportivo La Coruna B (la seconda squadra) e Rayo Cantabria, l’attaccante 22enne del club galiziano Alioune Badara Mané ha avuto un attacco d’ansia dopo essere stato vittima di razzismo in campo.

Lo shock del calciatore è stato talmente forte che è stato portato in ospedale proprio a causa di un forte attacco d’ansia. Poche ore più tardi, Mané è tornato a casa: il tutto è stato confermato dal medico sociale del Deportivo.

Il giocatore era stato insultato da un avversario durante il recupero del secondo tempo, ma l’arbitro non se n’era accorto. Al termine della partita, l’allenatore dei portieri del Deportivo ha segnalato quanto accaduto.

Così facendo, l’arbitro si è recato negli spogliatoi per raccogliere la denuncia di Mané, e inserire l’episodio nel verbale dell’incontro. Individuato il responsabile: si tratterebbe di Diego Fuentes, 21enne centrocampista del club avversario. Un dirigente del Deportivo, secondo quanto raccolto da “El Espanol”, sostiene che il giocatore del Rayo Cantabria abbia urlato a Mané: “Sei una scimmia di m****a”.

Il comunicato del Deportivo

Il Deportivo non è rimasto a guardare, ma ha denunciato pubblicamente l’accaduto con la segue nota ufficiale: “L’RC Deportivo esprime la sua più ferma condanna per l’atto di razzismo subito dal nostro giocatore Mané durante la partita giocata dal Deportivo Fabril contro il Rayo Cantabria. Questo tipo di comportamento è assolutamente inaccettabile e non ha posto nel calcio, né nello sport in generale, né nella società”.

“L’RC Deportivo è un club fermo nel suo impegno verso l’inclusione, il rispetto e la diversità e non tollererà alcuna manifestazione di intolleranza. Continueremo a lottare con tutte le risorse a nostra disposizione per sradicare questi atti di odio dentro e fuori dal campo di gioco. Il Club adotterà tutte le misure necessarie affinché incidenti di questo tipo non si ripetano più. Fin dall’inizio, l’RC Deportivo ha trasmesso a Mane tutto il suo sostegno e la sua solidarietà in questo momento difficile. Allo stesso modo, il RC Deportivo vuole chiarire che porterà questo incidente fino al massimo livello delle istituzioni competenti e non si fermerà finché i responsabili non saranno puniti in modo esemplare”.