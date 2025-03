Udinese, trauma distrattivo al soleo per Sanchez

L’aggiornamento sulle condizioni di Alexis Sanchez

Brutte notizie per l’Udinese, che perde per infortunio Alexis Sanchez.

Il 36enne attaccante si è fatto male nel ritiro della nazionale cilena, con cui non è riuscito a scendere in campo contro Paraguay ed Ecuador, nei match validi per le qualificazioni sudamericane ai prossimi Mondiali.

In seguito agli esami a cui si è sottoposto, per lui si tratta di un trauma distrattivo al soleo del polpaccio della gamba sinistra, come comunicato dalla società friulana.

Non sono ancora stati resi noti, invece, i tempi di recupero, che però dovrebbero essere intorno alle due settimane.

Infortunio Sanchez, il comunicato dell’Udinese

Di seguito la nota ufficiale dell’Udinese, che perde nuovamente il cileno, in campo solo dieci volte in questa stagione:

“Udinese Calcio comunica che Alexis Sánchez ha riportato, durante l’impegno con la propria nazionale, un trauma distrattivo al soleo del polpaccio sinistro. Il calciatore sarà valutato nelle prossime settimane dallo staff sanitario“.