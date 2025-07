Alexander-Arnold ricorda Diogo Jota: “Era come una famiglia per me”

Trent Alexander-Arnold ha ricordato Diogo Jota. Il terzino si è detto distrutto dalla perdita dell’ex compagno di squadra e caro amico

Trent Alexander-Arnold non ha trattenuto l’emozione parlando di Diogo Jota. Il terzino inglese ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida tra il suo Real Madrid e il Borussia Dortmund.

Ai microfoni dei giornalisti, Alexander-Arnold si è definitivo “distrutto” dalla perdita di Jota, caro amico dell’inglese ed ex compagno al Liverpool.

“Sono completamente devastato, onestamente. Era più di un amico, era come una famiglia per me“. Queste alcune delle parole del terzino rilasciate ai giornalisti.

Il mondo dello sport si è stretto attorno alla famiglia con gesti di cordoglio, dal minuto di raccoglimento nel Mondiale per Club alla decisione dell’organizzazione di Wimbledon di concedere ai tennisti di indossare un fiocco nero in segno di lutto sulla maglietta rigorosamente bianca.

“Sono ancora sotto shock”

Alexander-Arnold non ha nascosto l’emozione davanti ai giornalisti parlando dell’amico scomparso: “Ho dovuto guardare i social media per capire cosa stesse succedendo. Pensavo fosse un errore… ma non lo era. Sono ancora sotto shock“.

Il terzino ha apprezzato il sostegno mostrato dentro e fuori dal campo: “È stato incredibile vedere come tutti si siano uniti per mostrare il loro sostegno, dentro e fuori dal campo. Sono sicuro che la sua famiglia lo apprezza“.