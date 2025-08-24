Lecce, è ufficiale: Álex Sala è un nuovo giocatore giallorosso
Álex Sala è un nuovo giocatore del Lecce
Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi anche grazie al lavoro svolto dal giornalista Cisco Lopez de “El Dia de Cordoba”, il Lecce era al lavoro per portare in giallorosso Álex Sala, centrocampista spagnolo classe 2001.
Dopo aver svolto le visite mediche, il calciatore è adesso un nuovo giocatore dei salentini: arriva in giallorosso a titolo oneroso definitivo dal Cordoba CF.
Come si legge nel comunicato del club, infatti “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo oneroso definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Álex Sala dal Córdoba CF. Il centrocampista spagnolo classe 2001, che ha scelto il 6 come numero di maglia, ha sottoscritto un contratto di tre anni con opzione per i successivi due”.