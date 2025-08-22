Lecce, trattativa per Álex Sala del Cordoba
Il club giallorosso sta trattando il centrocampista spagnolo classe 2001. Si prevedono avanzamenti già nella giornata di oggi.
Il Lecce è in trattativa per Álex Sala, centrocampista spagnolo classe 2001 del Cordoba, squadra della Seconda Divisione spagnola.
Come raccolto in collaborazione con Cisco López, giornalista del quotidiano “El Día de Córdoba”, già nella giornata di oggi sono previsti avanzamenti per cercare di portare il calciatore a vestire la maglia giallorossa.
Nell’ultima stagione lo spagnolo ha segnato 5 gol e servito 5 assist in campionato in 37 presenze.