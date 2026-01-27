Un verdeoro per il Genoa: chi è Alex Amorim, il 2005 di Fortaleza

Il Genoa ha trovato l’accordo con l’Alverca per Alex Amorim. Chi è il classe 2005 brasiliano.

Il ds del Genoa Diego Lopez è volato in Portogallo e nel giro di 48 ore ha chiuso la trattativa per Alexsandro Amorim de Freitas Filho, per tutti semplicemente Alex Amorim. Il brasiliano è uno dei prospetti più interessanti del calcio portoghese.

“Ha delle caratteristiche comunemente associate alla parola craque. Creativo, forte tecnicamente, dribblatore e specialista nel legare il gioco”. La squadra che lo ha portato in Europa, l’Algarve, lo descrive così nel suo profilo ufficiale. Il 2005 è stato scovato all’inizio di questa stagione dalla piccola realtà portoghese: acquistato per 300 mila euro, sarà rivenduto alla cifra di 8 milioni di euro più 2 di bonus al Genoa. Si tratterà della cessione più cara della storia del club. Il giocatore, nella giornata di domani 28 gennaio, partirà per l’Italia per poi sostenere le visite mediche.

In questi mesi in molti, in terra lusitana e non solo, hanno iniziato ad apprezzarlo. I due gol stagionali realizzati sono stati dei capolavori balistici. Il primo, contro l’Estoril, è il manifesto delle sue qualità: dribbling secco al limite dell’area e bordata di destro sotto l’incrocio dei pali. Una rete amara per il risultato (1-4) , ma che ha acceso i riflettori di tanti club europei. Tra questi c’è il Genoa che ha vinto la concorrenza sulle inseguitrici.

Amorim non ha sofferto il salto dalla Serie B Brasiliana (Athletic Club) e si è imposto subito nel cuore del centrocampo della neopromossa. Ha giocato, infatti, tutte le partite stagionali, 19 su 19, con il 96% dei minuti disputati. Insostituibile.

Un cambio di vita: da Fortaleza al salto in Europa

In una recente intervista rilasciata a Sport Tv, Amorim ha ricevuto in omaggio un paio di guanti. Questi, infatti, sono diventati compagni inseparabili del suo viaggio portoghese: “Vengo da Fortaleza, nordest del Brasile. Qui per me è molto freddo. Sto cercando di adattarmi“, ha raccontato. Le ricche spiagge di scogliere rosse, palme e dune della sua terra d’origine sono infatti un’altra cosa. Nonostante ciò il centrocampista ha affrontato con entusiasmo l’avventura ad Algarve.

Dopo aver completato il percorso nel settore giovanile nella capitale dello stato del Ceará, il verdeoro firma il suo primo contratto professionistico debuttando il 27 aprile 2023 in prima squadra. Poi il prestito all’Atletic Club, dove si mette in mostra e attira le sirene della Primeira Liga. Amorim realizza così il suo primo sogno, quello di giocare in Europa. “Mi hanno accolto molto bene, sto provando il baccalà e mi piace. Il calcio qui è più tattico, ci sono meno spazi. In Brasile invece sono le giocate individuali a decidere le partite“, ha spiegato a Sport Tv.

L’amore per il pallone, lo studio di Kroos e la Caneta

Dare del tu al pallone: Alex Amorim sa come si fa. Da brasiliano, nel suo repertorio non poteva mancare il tunnel, una giocata che ha spesso proposto in questo avvio di stagione. In Portogallo la chiamano Caneta e hanno presto imparato ad apprezzarla. La qualità non è mai mancata al ragazzo. Non a caso nelle giovanili vestiva la numero 10: lo stop orientato e l’assist sono due pezzi pregiati del suo repertorio.

Oggi è diventato un numero 8 e l’idolo di sempre è Toni Kroos: “É il migliore di tutti. L’ho sempre guardato. Io sono un giocatore di qualità, amo giocare al rondo e toccare la palla“, ha raccontato. Tra i brasiliani, invece, la predilezione è per Neymar. Un altro modello poi è quello di Zidane. La tecnica è sempre al centro del suo universo. In questa stagione Amorim ha trovato spazio nell’Algarve nei due di centrocampo del 3-4-3, ma può adattarsi facilmente anche a un sistema a 3 come quello del Genoa di De Rossi. Il mercato di gennaio ha bussato alla porta del ragazzo di Fortaleza che cambierà i suoi guanti portoghesi per trasformarli in rossoblù.

A cura di Stefano Parpajola