Lisci, l’italiano in Erasmus che allenerà l’Osasuna: “Orgoglio e gratitudine”

L’allenatore italiano si presenta: “Rappresentare il mio Paese in Spagna è un orgoglio”

Orgoglio, gratitudine e un richiamo per la “sua” Italia che non manca mai. Anche grazie al suo inconfondibile accento romano. “Per me è una grande opportunità, non vedo l’ora di iniziare”.

In Spagna è ormai diventato uno di loro. A Miranda de Ebro è un idolo, a Pamplona Alessio Lisci è il nuovo volto dell’Osasuna: “Si tratta di un progetto stabile e con un futuro, per un allenatore la stabilità è fondamentale”.

Dopo una promozione in Liga sfiorata con il Mirandes per un gol subito di troppo in finale playoff, l’Osasuna punta su di lui. L’Obiettivo? “Chiaramente la salvezza, poi si vedrà”.

Il nono posto dell’ultima stagione è un risultato da cui ripartire. Il settore giovanile, invece, una foto da cui attingere talenti “che possono tornare utili durante il campionato”. Lisci ha le idee chiare. E per poterle sperimentare, l’Osasuna è l’oasi ideale.

Rappresentare una nazione

L’Italia all’estero è un vanto e un privilegio. Lisci è solo l’ultimo di una ristretta lista di allenatori italiani che allenano lontano dal nostro Paese: “Per me è un orgoglio”. Un percorso che viene seguito da molti italiani in Spagna: tra messaggi e chiamate, Lisci non è mai solo.

“Molti italiani mi scrivono quando cambio di città: è sempre importante sentirsi con la gente del tuo Paese, noi italiani siamo molto familiari”, ha detto ai canali ufficiali del club.

“Crediamo nei giovani. Alessio è un talento immenso”

A Pamplona la cultura italiana è parte integrante della città. A confermarlo, è proprio la console d’Italia (a Pamplona) Luciana Schiavarelli: “Noi come ambasciata cerchiamo sempre di instaurare un rapporto tra queste due realtà. Qui c’è un grande interesse per quella che è la cultura italiana”.

E su Lisci non ha dubbi: “Per me è un grande orgoglio: è un giovane talento. Averlo qui a Pamplona è un orgoglio immenso. Io sono dell’opinione che bisogna sempre appoggiare le opportunità dei giovani. Alessio ha un talento immenso”.

L’uomo giusto, al posto giusto, nel momento giusto. L’Osasuna in formato “made in Italy” si affida ai sogni e alle competenze di Alessio Lisci.

