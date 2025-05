Del Piero diventa allenatore: ottenuta la licenza UEFA Pro

Alessandro Del Piero da oggi potrà allenare: ottenuta la licenza Uefa Pro

Alessandro Del Piero diventa allenatore. L’ex numero 10 della Juventus e della Nazionale ha concluso il proprio percorso per avere l’abilitazione ad allenare, ottenendo la licenza Uefa Pro.

Questo è l’ultima qualifica per allenatori rilasciata dalla Uefa, che consente di allenare nelle principali competizioni in ambito internazionale, quindi anche in Serie A e in Champions League.

È stato lo stesso Del Piero a dare l’annuncio sul suo profilo Instagram, dopo aver concluso il corso tenuto dalla FIGC con l’esposizione della sua tesi conclusiva, dal titolo “Uno per tutti, tutti per uno“.

Da questo momento, quindi, non resta che attendere di vederlo sulla panchina di una squadra.

Il messaggio di Del Piero: “Potete chiamarmi mister”

Questo il messaggio di Del Piero sui social: “… Da oggi potete anche chiamarmi “Mister”… Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo Corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo.

E un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell’allenatore. Grazie!“.

