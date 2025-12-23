Le parole di Mateu Alemany, direttore sportivo dell’Atletico Madrid, sul futuro di Giacomo Raspadori

Tra i nomi seguiti per l’attacco della Roma c’è anche Giacomo Raspadori, schierato da titolare da Simeone soltanto per quattro volte in questi primi mesi di stagione. Mateu Alemany, direttore sportivo dell’Atletico Madrid, ha commentato la situazione relativa all’ex attaccante del Napoli ai microfoni di Movistar Futbol: “Il calciatore sa che cosa pensiamo di lui. Non ha avuto molti minuti, ma quando ha giocato lo ha fatto bene. Non c’è fretta“.

Sul mercato, invece, il ds non si è sbilanciato: “Dovremo stare attenti a ciò che potrebbe accadere. Siamo pronti a affrontare qualsiasi evenienza, bisogna vedere come si evolverà la situazione. Non abbiamo necessità di comprare, ma vedremo cosa succederà“.