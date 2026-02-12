Sta impressionando quest’anno al Club Brugge, ma in estate Stankovic può tornare all’Inter

Dopo aver lasciato l’Inter in estate, Aleksanadar Stankovic sta facendo benissimo con la maglia del Club Brugge.

Il classe 2005 è passato in Belgio per quasi 10 milioni. Un’operazione, quindi, a titolo definitivo, ma formulata in modo da tenerlo in orbita Inter, col giocatore che ha ammesso di sognare un futuro a Milano.

Infatti, i nerazzurri hanno un diritto di recompra fissato a 23 milioni per l’estate 2026, che sale a 25 più percentuale sulla rivendita nel 2027.

Ma, come raccontato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, il club lo osserva con interesse e sta pensando di riportarlo a casa già la prossima estate, esercitando appunto questa recompra in caso continuasse con questo tipo di rendimento.

La stagione di Stankovic

Guardando la stagione del giovane figlio d’arte, sono chiari i motivi che spingerebbero i nerazzurri a regalarlo a Cristian Chivu, che l’ha già allenato in Primavera. Il centrocampista, dopo una prima positiva esperienza tra i grandi in prestito al Lucerna in Svizzera, ha scelto il Club Brugge in questa stagione. Con la squadra belga si è subito imposto da titolare, con prestazioni che lo hanno reso protagonista.

In campionato ha già trovato 4 gol, mentre la Champions League è la principale vetrina con cui si sta mettendo in mostra nel panorama europeo. Un gol lo aveva già trovato nei preliminari, mentre nel corso della League Phase è sempre sceso i campo, collezionando 2 gol e 2 assist. Proprio con una rete e due assist è stato decisivo nel 3-0 dell’ultima giornata contro il Marsiglia, permettendo ai suoi di passare il turno. Ora ai playoff il Brugge è atteso dall’Atletico Madrid, altra chance per Stankovic di dimostrare il suo valore. Con l’Inter che osserverà molto interessata.