Il Padova sogna in grande: contatti avviati per Papu Gomez e Daniele Baselli

I biancorossi sognano in grande per la prossima Serie B: contatti ben avviati per Alejandro Gomez e per Daniele Baselli

Il Padova, appena neopromosso dalla Serie C, sogna in grande in vista della prossima stagione di Serie B. Contatti ben avviati, infatti, per Alejandro Gomez e Daniele Baselli, entrambi svincolati.

L’argentino, al rientro dalla squalifica, si è allenato in questi mesi con il Renate. Il centrocampista italiano, invece, nell’ultima stagione ha giocato la Serie A con il Como. Per entrambi i biancorossi sono un’occasione per rilanciarsi e ripartire.

La squadra di Andreoletti ha vinto il girone A la scorsa annata e si presenta al prossimo campionato con grande ambizione.

Ambizione che si vede anche nel calciomercato con i biancorossi che nei giorni scorsi hanno trovato l’accordo con il Torino per Jonathan Silva e con la Fiorentina per il prestito di Harder. Padova che ha anche preso Christian Pastina, classe 2001

Padova, contatti ben avviati con Gomez e Baselli

Padova che quindi non solo lavora a profili giovani e di grande prospettiva ma anche a calciatori di esperienza come Baselli e Papu Gomez.

L’italiano classe 1992 ha giocato 235 gare di Serie A, l’argentino classe 1988 ha 317 presenze nel massimo campionato italiano.