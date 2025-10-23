Aleix García: “Wirtz è il passato. Non sono felice nonostante la doppietta al PSG”

La nostra intervista al centrocampista spagnolo dopo la pesante sconfitta in UCL

Sono giorni difficili in casa Bayer Leverkusen dopo la disfatta per 7-2 contro il Paris-Saint Germain in Champions League. Trentesimo dopo aver raccolto due punti in tre partite, la squadra allenata da Kasper Hjulmand oggi sarebbe fuori da tutto.

Autore di una doppietta contro l’ex squadra di Donnarumma e unica luce del club tedesco, Garcia si è raccontato ai nostri microfoni. Un anno fa – di questi tempi – il Bayer rifilava due sconfitte a Inter e Milan ed era una delle squadre più temute a livello mondiale. Ma i tempi sono cambiati.

“Non so darmi spiegazioni”, ci ha detto Garcia. “Dopo il mio pareggio dovevamo difendere il risultato almeno fino all’intervallo, cosa che non siamo riusciti a fare. Dobbiamo migliorare. Se vado a casa almeno un po’ felice grazie ai miei due gol? No, no, no! Per niente. È vero che è speciale fare gol in Champions League e contro il PSG…ma la squadra è la cosa più importante e purtroppo abbiamo perso. Non posso essere felice”. La scorsa estate sono hanno salutato Wirtz, Frimpong, Xhaka, Tah, Hradecky e Boniface oltre all’allenatore Xabi Alonso. In Germania sono invece arrivati Quansah, Lucas Vasquez, Kofane, Echeverri, Fernandez, Badé e Flekken tra gli altri.

E per Garcia, arrivato proprio su richiesta di Alonso nell’estate successiva alla vittoria della Bundesliga e del DFB Pokal, la squadra sta vivendo un periodo transizione. “Siamo una squadra giovane con un grande potenziale e tanto margine di miglioramento. Ho fiducia in questi ragazzi. Il Bayer cambierà passo e se lo facciamo possiamo vincere tutte le partite. È vero che ora abbiamo la necessità di fare punti ma possiamo farlo. Prima però dobbiamo analizzare cosa sia andato storto…per poi ripartire”. Se manca Florian Wirtz? “Io non penso al passato, la squadra ora è questa. Dobbiamo sfruttare tutto il potenziale a disposizione”.