Il Partizan Belgrado ha risolto il contratto di Aldo Kalulu: il calciatore non si presentava agli allenamenti

Finisce dopo due stagioni l’avventura di Aldo Kalulu con il Partizan Belgrado. Il club, infatti, ha risolto il contratto con il calciatore a causa di alcuni suoi comportamenti.

Come scrive nel comunicato la scelta è dipesa dall’assenza prolungata del giocatori agli allenamenti e dal venir meno ad alcuni obblighi professionali.

IL COMUNICATO DEL CLUB: “L’FK Partizan ha risolto il contratto con il calciatore Aldo Kalulu. La decisione è stata presa a causa del mancato adempimento da parte del giocatore degli obblighi professionali previsti dal contratto e della sua prolungata assenza dagli allenamenti“.

“Il club mantiene costantemente la disciplina, la professionalità e il rispetto degli impegni e continuerà a prendere tutte le decisioni future in conformità con questi principi“: termina il comunicato.

Le parole di Predrag Mijatovic e del giocatore

A parlare della vicenda è stato anche l’ex calciatore del Real Madrid e attuale dirigente del Partizan Belgrado, Predrag Mijatovic: “Pensava di potersi assumere questo tipo di comportamento, ma così non si fa. Kalulu riceverà una sanzione regolamentare“.

Dopo la rescissione contrattuale, Aldo Kalulu ha ringraziato i tifosi con un messaggio su sul profilo Instagram: “Grazie, Grobari. Meritate tutta la felicità di questo mondo. Ovunque andrò, parlerò sempre bene di voi“.