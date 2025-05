Il PSG avrà un tifoso speciale durante la finale di Champions League contro l’Inter: Carlos Alcaraz.

Reduce dalla vittoria agli Internazionali di Roma, dove ha conquistato il titolo con una prestazione solida e convincente, Carlos Alcaraz ha stupito nuovamente, ma stavolta fuori dal campo da tennis.

Il giovane campione spagnolo, tra i favoriti alla vittoria del Roland Garros, ha infatti dichiarato di fare il tifo per il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League, dove i parigini affronteranno l’Inter.

Lo ha detto con naturalezza e sorriso durante un’intervista pre-torneo a Parigi: “Sì, tiferò per il PSG. Nonostante ci abbiate fatto male quando avete giocato a Barcellona, tiferò per voi contro l’Inter in finale”.

Alcaraz, che ha appena festeggiato il titolo a Roma e si presenta a Roland Garros con l’obiettivo di tornare numero uno del mondo, conferma così anche il suo spirito internazionale e la passione per il calcio. La finale di Champions League si giocherà proprio durante la seconda settimana del torneo parigino, e chissà se il tifo di Alcaraz potrà portare fortuna a Mbappé e compagni.