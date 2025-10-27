Si ferma Raul Albiol in casa Pisa. Il difensore spagnolo si è operato a seguito della frattura scomposta del quinto metacarpo

Assenza per Gilardino in difesa in vista dei prossimi impegni. Nella giornata di oggi- 27 ottobre- Raul Albiol si è operato a seguito della frattura scomposta del quinto metacarpo, accusata nel match contro il Milan nell’ultimo turno. Di seguito il comunicato del Pisa.

“Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Raul Albiol è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla mano sinistra. L’intervento, eseguito dall’equipe del dottor Alberto Guardioli, si è reso necessario per la frattura scomposta del quinto metacarpo accusata dal difensore nel primo tempo della gara giocata venerdì scorso al “Meazza” contro il Milan. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore riprenderà il lavoro sul campo, con un tutore protettivo, già nei prossimi giorni“.