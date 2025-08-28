Pisa-Albiol, terminato l’incontro. Continua la trattativa in attesa del sì definitivo | FOTO E VIDEO

Le immagini di Raúl Albiol al termine del pranzo con il Pisa. Continua la trattativa per il difensore spagnolo.

Il pranzo tra Raúl Albiol e il Pisa è terminato. Come raccontato nelle scorse ore, sta crescendo la fiducia per vedere il difensore spagnolo vestire la maglia nerazzurra.

Nella giornata di ieri si era tenuto un primo incontro al quale è seguito un secondo, a pranzo, nella giornata di oggi giovedì 28 agosto. La durata è stata di circa un’ora e mezza ed erano presenti il giocatore, il suo entourage, il direttore sportivo del Pisa Vaira e Giovanni Corrado.

Ora le parti continueranno a parlare in attesa di avere il via libera, con il Pisa che attende il sì definitivo. Pisa, Albiol in uscita dall’incontro con la società | VIDEO

