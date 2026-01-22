Cagliari, molto vicino il talento uruguaiano Agustin Albarracin

Il Cagliari è pronta a un acquisto in prospettiva: molto vicino il classe 2005 del Boston River, Agustìn Albarracin

Il Cagliari è molto vicino a Agustin Albarracin, talento uruguaiano classe 2005 del Boston River e dell’under 20 “Celeste”.

Si lavora per prenderlo subito in prospettiva, come fatto con il connazionale Juan Martin Rodriguez, oggi titolare e preso l’estate scorsa, e con il quale è molto amico.

Seconda punta, trequartista in grado di giocare su tutto il fronte offensivo, è uno dei prospetti del calcio sudamericano e il Cagliari sta chiudendo l’acquisto con un contratto fino al 2030.