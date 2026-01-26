Questo sito contribuisce all'audience di

Cagliari, ecco Albarracin: iniziate le visite mediche | FOTO e VIDEO

Giuseppe Vignola 26 Gennaio 2026
Albarracin per le visite mediche con il Cagliari
In arrivo direttamente dall’Uruguay, il Cagliari è pronto ad accogliere il talento classe 2005 Augustin Albarracin: le immagini

Nella giornata di lunedì 26 gennaio, come vi avevamo anticipato sono iniziate le visite mediche di Augustin Albarracin con il Cagliari.

Il talento dell’Uruguay classe 2005 arriverà dal Boston River in un’operazione da 2 milioni di euro, con il club di provenienza che manterrà il 50% sulla futura rivendita (che potrà diventare 30% a determinate condizioni).

 

Un affare in prospettiva per il club rossoblù, con Pisacane che avrà così a disposizione un giocatore capace di giocare su tutto il fronte d’attacco.

In mattinata, come detto, le visite mediche. Poi la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale.