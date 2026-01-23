Cagliari-Albarracin, ridotta la distanza con il Boston River: ore calde per la chiusura

Il Cagliari sta continuando a lavorare per arrivare al talento uruguagio del Boston River Augustin Albarracin: le novità

Si sta riducendo la distanza tra Cagliari e Boston River per Augustin Albarracin, talento uruguagio classe 2005 che può giocare come seconda punta o sul resto del fronte offensivo.

Il Boston ora per chiudere chiede 2,5 milioni di euro con una percentuale sulla futura rivendita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agus Albarracin (@agusalbarracin_10)

Il club italiano invece offre 2 milioni di euro, con una percentuale più bassa sulla plusvalenza.

Sono ore calde per la riuscita dell’affare, con la trattativa che si può definire nel giro delle prossime 24/48 ore. Il Cagliari sta lavorando per arrivare subito al giocatore, per un affare simile a quello del Juan Martin Rodriguez, oggi titolare e preso l’estate scorsa dal club.