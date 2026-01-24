Cagliari-Albarracin, è fatta: trovato l’accordo con il Boston River

Il Cagliari ha chiuso per Albarracin, giocatore del Boston River: le cifre e i dettagli dell’accordo per il talento dell’Uruguay

Come vi avevamo raccontato nelle scorse ore, alla fine è arrivata anche la chiusura: Albarracin sarà presto un nuovo giocatore del Cagliari.

I rossoblù hanno trovato l’accordo con il Boston River per il talento dell’Uruguay. Operazione da 2 milioni di euro con il Boston che mantiene il 50% sulla futura rivendita.

Il contratto ha anche una clausola per cui il Cagliari poi potrà abbassare la percentuale sulla rivendita dal 50 al 30% pagando 500 mila euro.

Lunedì 26 gennaio sono previste le visite mediche per il classe 2005.

Poi, il giocatore firmerà un contratto fino al 2030. Pisacane potrà avere a disposizione il giocatore già per la partita contro il Verona di sabato 31 gennaio.