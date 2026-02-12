L’intervista e lo speciale di Sky Sport dedicato ad Aleksandar Stankovic, talento del Club Brugge con l’Inter nel cuore: le sue parole

“Lo seguiamo con interesse perché è un giocatore del nostro settore giovanile e perché è un interista“. Così Cristian Chivu aveva risposto ad alcune domande su Aleksandar Stankovic, talento del settore giovanile nerazzurro che si sta mettendo in mostra con il Club Brugge.

Il 20enne si sta ritagliando il suo spazio in Europa, segnando già 7 gol stagionali di cui 3 in Champions League. Da non dimenticare la prestazione da MVP nel 3-0 contro il Marsiglia, che ha regalato la qualificazione ai playoff ai suoi.

“Per me è difficile parlare dell’Inter – racconta Aleksandar a Sky Sport- è un amore che o ce l’hai, o non ce l’hai. È qualcosa che senti dentro e io non lo negherò mai. Sono nato a Milano, ho vissuto davanti a San Siro e lì sogno di tornare“.

Una dichiarazione d’amore. Anche se “Ora però penso solo al Brugge – aggiunge il calciatore – che è una realtà fantastica. Il futuro? Lo conosce solo Dio ma una cosa è certa: dovunque andrò vorrò vivere una stagione come questa, da protagonista“.

L’intervista ad Aleksandar Stankovic a Sky Sport: Inter e non solo

Dejan Stankovic, storico calciatore dell’Inter, ha tre figli maschi. Stefan, il maggiore, è “quello che trascina gli altri“, racconta Aleksandar. Poi c’è Filip, portiere al Venezia, e infine proprio lui, che ha un grande rapporto con tutta la sua famiglia.

“Papà mi ha sempre dato due consigli: lavora duro e metti sempre lo stemma davanti al cognome“, rivela il giovane. Parole che guidano ogni sua scelta, come quella di lasciare Milano per costruirsi un futuro con il Club Brugge: “Non temiamo nessuno, abbiamo messo in difficoltà il Barcellona e abbiamo una mentalità vincente. Possiamo andare avanti parecchio ovunque. Ho un buon rapporto con Tressoldi, che è milanista e mi trovo bene con tutti, squadra e allenatore“. Questo il presente, con il futuro che potrebbe essere, dunque, di colore nerazzurro.