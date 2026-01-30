Al-Sadd, se non arriva Romagnoli bloccato Adam Masina
L’Al-Sadd S.C di Roberto Mancini è ancora a caccia del difensore, se non arriva Romagnoli è pronto Masina
L’Al-Sadd S.C, squadra allenata da Roberto Mancini spera di chiudere per Alessio Romagnoli entro la giornata di domani.
Sabato 31 gennaio chiuderà il mercato in Qatar e il club vuole tutelarsi.
Per questo motivo in caso la trattativa per Romagnoli non dovesse andare in porto, l’Al-Sadd virerà su Adam Masina, svincolatosi oggi dal Torino.
Il club qatariota proverà fino alla fine per il difensore italiano e Masina, essendo svincolato, potrebbe firmare anche a mercato chiuso