L’Al Nassr saluta Stefano Pioli: ora lo attende la Fiorentina

Ufficiale la separazione tra L’Al Nassr e Stefano Pioli: tutto pronto per la Fiorentina

Come anticipato da diverso tempo, ora è anche ufficiale. Stefano Pioli saluta l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Adesso lo attende la Fiorentina, che dopo la separazione con Raffaele Palladino ha da subito individuato l’ex Milan come profilo ideale e ha atteso pazientemente.

Di seguito il comunicato del club saudita.

“L’Al Nassr Club informa che il signor Pioli e il suo staff non sono più lo staff tecnico della prima squadra. Desideriamo ringraziare il signor Pioli e il suo staff per il lavoro svolto con dedizione durante la scorsa stagione“. Anche Cristiano Ronaldo ha salutato il suo ormai ex allenatore su Instagram in italiano con un semplice ma efficace “Grazie per tutto“.

Nessun cambiamento di programma, dunque, nonostante l’interesse della panchina della Nazionale che poi ha deciso di puntare su Gennaro Gattuso come nuovo CT. Pioli ha sempre voluto la Fiorentina.

È dunque partito definitivamente il conto alla rovescia per il ritorno di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina dopo l’addio nell’aprile del 2019. Ora l’allenatore italiano è libero di poter formalizzare l’accordo.