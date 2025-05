Al Nassr macchina da gol: gli uomini di Pioli vincono 9-0 con l’Al-Okhdood

L’Al Nassr di Stefano Pioli domina la gara con l’Al-Okhdood, vincendo 9-0 grazie anche a un poker di Sadio Mané

L’Al Nassr vola in campionato e lo fa con una partita senza storia. La squadra di Stefano Pioli esce vittoriosa dal match contro l’Al-Okhdood con il risultato di 9-0 nonostante la pesante assenza di Cristiano Ronaldo.

I gialloblù hanno infatti superato con facilità gli avversari, segnando 4 reti già nei primi 45 minuti. Vero protagonista del match è stato Sadio Mané, autore di quattro gol di cui uno su rigore. Al tabellino si sono aggiunti Marran, Duran (con una doppietta), Yahya e l’ex Inter Marcelo Brozovic.

Un risultato molto importante per l’Al Nassr, che con il successo in trasferta torna al terzo posto a quota 63 punti, e al momento si trova dunque in zona playoff per la Champions League asiatica. Gli uomini di Pioli sono a -5 dall’Al-Hilal di Milinkovic-Savic, mentre guida la classifica l’Al-Ittihad di Benzema e Kanté.

Alla sua prima stagione in Arabia, Pioli potrebbe dunque centrare l’obiettivo Champions League: mancano infatti appena 3 partite alla fine del campionato, con i gialloblù in piena corsa per rimanere nella zona playoff.