PSG, il gesto del presidente Al Khelaifi: tutti i dipendenti invitati alla finale di Champions

Il gesto del presidente del PSG a tutti i dipendenti del club: invito alla finale di Champions League di Monaco.

In vista della finale di Champions League contro l’Inter a Monaco, il presidente del Paris Saint-Germain ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro collettivo che anima il club.

Non solo i giocatori e lo staff tecnico, ma ogni membro dell’organizzazione è parte integrante del successo parigino. Per questo, l’intero staff avrà l’opportunità di essere presente accanto alla squadra nell’ultimo atto della stagione.

Un gesto che celebra l’impegno, la dedizione e la passione di chi lavora quotidianamente per i colori del PSG, come ha voluto sottolineare Al Khelaifi nel messaggio:

“La filosofia e il successo del nostro club si fondano sulla somma dei nostri sforzi collettivi: dai giocatori in campo, allo staff tecnico e di allenatori, a tutte le persone che lavorano in ogni reparto del Paris Saint-Germain. È per questo motivo che tutto il nostro staff avrà l’opportunità di essere al fianco del nostro team nella missione finale a Monaco. Grazie per tutti gli sforzi, l’impegno, la professionalità e la passione per il Paris Saint-Germain”.