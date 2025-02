Il presidente del Paris Saint-Germain sarebbe stato incriminato nel caso Lagardère: le possibili conseguenze per il club

Il Paris Saint-Germain potrebbe subire un clamoroso terremoto. Stando a quanto riportato da AFP, Agence France-Press, il presidente del club francese Nasser Al-Khelaifi sarebbe stato incriminato il 5 febbraio con le accuse di “complicità nell’abuso di potere a danno della SCA Lagardère”.

Arnauld Lagardère è stato fino a poco tempo fa il General Manager della società della sua famiglia (Lagardèr SCA) e ne è stato il principale azionista dal 2011 al 2018. Lagardèr è stato accusato di “diffusione di informazioni false o fuorvianti, acquisto di voti, abuso di beni aziendali, abuso di potere e bilancio non depositato”. Cosa c’entra però Al-Khelaifi con tutto ciò?

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il presidente del PSG avrebbe utilizzato la sua influenza per convincere il fondo sovrano dell’Emirato QIA, al tempo azionista di maggioranza del gruppo Lagardère, a cambiare in suo favore posizione in una disputa interna sulla governance, in cambio di una commissione.

Questa presunta azione avrebbe irritato e non poco il Qatar al punto che si vocifera di un possibile ritiro degli investimenti in Francia e quindi anche sul PSG.

Al-Khelaifi: “Non ho avuto alcuna influenza su questo caso”

La situazione che vede coinvolto il presidente del Paris Saint-Germain potrebbe quindi avere delle ripercussioni molto serie, come il ritiro degli investimenti del Qatar in Francia. In merito a quanto accaduto Al-Khelaifi ha dichiarato: “Sono sorpreso di essere qui oggi, non ho avuto alcuna influenza su questo caso.

Il numero uno del PSG, poi, si è difeso dalle accuse rispondendo così agli inquirenti: “Mi trovo nel mezzo di questo caso in cui non ho alcun collegamento semplicemente sulla base di una singola comunicazione telefonica riguardante un problema con il Qatar, una domanda che ho trasmesso e il mio ruolo si è limitato a quello”.

