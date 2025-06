Le parole del Presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, sulla vittoria in Champions League della sua squadra

Al termine della finale di Champions League tra Paris-Saint-Germain e Inter, il Presidente dei parigini Nasser Al-Khelaïfi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RMC Sport.

Il Presidente qatariota ha esordito così: “Ci criticate sempre e dubitate di noi. Ma abbiamo dimostrato di poter vincere. Abbiamo giocato per la Francia, non solo per il PSG. Siamo orgogliosi, abbiamo tanti tifosi. Grazie all’allenatore, ai giocatori, a Luis Campos e a chi ci ha sostenuto. Siamo campioni, è un sogno che si avvera“.

Sulla sua rosa: “Non siamo solo un club parigino, ma una squadra francese che difende i colori del Paese. Abbiamo un campionato competitivo e tanti giocatori di talento. La doppietta di Doué? Magnifica”.