Rimonta dell’Al-Ittihad di Sérgio Conceição: da 4-0 a 4-4 in 10 uomini

L’Al-Ittihad di Sérgio Conceição porta a casa un pareggio al 98′: succede di tutto nella sfida contro l’Al Khaleej.

Clamorosa rimonta dell’Al-Ittihad contro l’Al Khaleej: nell’ultimo quarto d’ora di gioco la squadra di Sérgio Conceição passa dal 4-1 (a sfavore) al 4-4 in 10 uomini in campo.

Il club era rimasto con un uomo in meno a causa dell’espulsione di Fabinho al 32′ per un brutto fallo di gioco. Ma dopo l’intervallo si è riaccesa qualche speranza.

A inizio secondo tempo infatti Moussa Diaby, su assist dell’ex Roma Aouar, accorcia le distanze segnando la rete del 4-1. La situazione non cambia però fino al 86′ quando inizia la vera e propria rimonta dei ragazzi di Conceição. Diaby trova la doppietta personale e si accende il finale di partita. In nemmeno 10 minuti si capovolge il risultato.

Al 96′ arriva il terzo gol con Mitaj. Sembra tutto finito quando al 98′ Al Ghamdi firma il 4-4, facendo esplodere di gioia la panchina. Una partita pazza che garantisce però un altro punto. L’Al-Ittihad rimane quindi a 11 punti dopo 7 partite e si accorcia così la distanza dall’Al Nassr e Al Taawon, prime a quota 18 punti.